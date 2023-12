Cagnan, 'delitto di via Poma porta la firma di un serial killer'

"Sono molto rattristato dalla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta sul delitto di via Poma, richiesta avanzata dallo stesso pubblico ministero Gianfederica Dito. Sono anche vicino alla famiglia Cesaroni e a chi - dal marzo 2022 sino a oggi - l'ha aiutata e supportata nella ricerca della verità, a trentatré anni dai fatti": lo dichiara il giornalista e scrittore Paolo Cagnan, vicedirettore di Nord Est Multimedia e autore di un recente libro "Anatomia di un serial killer" (Athesia) in cui ipotizzava che a uccidere Simonetta Cesaroni potesse essere stato Marco Bergamo, conosciuto come il mostro di Bolzano, condannato all'ergastolo per l'uccisione di cinque donne e morto per malattia nel 2017.

"Non rilancio la mia tesi nel momento in cui l'inchiesta, invece che allargata a questo scenario, viene mestamente chiusa.

Mi spiace solo che i materiali forniti alla procura di Roma non abbiano avuto alcun seguito. Io resto convinto che il delitto di via Poma porti la firma di un serial killer", conclude Cagnan.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA