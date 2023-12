E' morto l'ex consigliere Svp Helmuth Renzler

E' morto all'età di 70 anni l'ex consigliere provinciale Svp Helmuth Renzler. L'esponente dell'ala sociale della Volkspartei era malato da tempo. Alle elezioni provinciali del 22 ottobre per pochi voti non era stato rieletto in consiglio, dove era entrato per la prima volte nel 2013. "Helmuth Renzler per tutti noi è stato un buon amico, una persona affidabile, che ha sempre vissuto per il suo impegno politico". Lo ricorda così il segretario della Svp Philipp Achammer.



