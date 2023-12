Fiaccolata contro una giunta della Svp con le destre a Bolzano

In serata si è svolta una fiaccolata contro una giunta della Svp con Fdi, Lega e Freiheitlichen. Circa 200 persone si sono radunate con delle candele in piazza Magnago, proprio mentre nel vicino palazzo del Consiglio provinciale era in corso il primo incontro di trattative. La manifestazione è stata lanciata da un gruppo di cittadini tramite canali Telegram una fiaccolata con lo slogan "no excuses - nessuna scusa per una coalizione di fascisti, omofobi, negatori della scienza, anti-europeisti, anti-femministi e razzisti".

Il tavolo per le trattative per la nuova giunta provinciale - informa una nota - "si è reso disponibile ad interrompere i lavori e di ricevere una delegazione del gruppo di protesta per dare la possibilità di spiegare le ragioni della protesta. L'invito al dialogo è stato rifiutato, a meno che non sarebbe stata presa in considerazione una diversa opzione di coalizione".

Durante l'incontro di Svp, Fdi, Lega, Freiheitlichen e La Civica "sono state rappresentate le priorità e le posizioni fondamentali per ogni gruppo. Si è deciso di organizzare i temi emersi in singoli tavoli di lavoro, di cui uno resta il tavolo centrale. Le discussioni sono state concrete e costruttive".

In chiusura è stato concordato che i lavori proseguono nei prossimi giorni da remoto. Il prossimo incontro previsto in presenza per tutti i tavoli è stato fissato per lunedì, 11 dicembre.





