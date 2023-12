Appello ai turisti in Alto Adige, serve l'attrezzatura invernale

In occasione del ponte dell'Immacolata, sull'autostrada A22 del Brennero e sulle principali arterie di traffico dell'Alto Adige è previsto nel fine settimana un aumento del traffico, dovuto agli arrivi di turisti ai mercatini di Natale e nei centri sciistici. "Per ridurre al minimo i disagi in caso di nevicate nelle valli, abbiamo deciso di inviare una lettera all'Unione Albergatori e pubblici Esercenti Hgv e alle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige", spiega l'assessore provinciale Arnold Schuler: "Le organizzazioni sono invitate a informare i loro associati di raccomandare agli ospiti di viaggiare dotando i loro veicoli di attrezzatura invernale, facendo particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e della viabilità".



