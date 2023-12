Zeller (Svp), 'per l'autonomia anche accordi con il diavolo'

"Se è utile per l'autonomia, facciamo accordi anche con il diavolo. Non abbiamo mai avuto problemi in merito. Serve appunto coraggio". Lo afferma a Rai Südtirol l'ex senatore e figura storica della Svp, Karl Zeller, in merito alla probabile alleanza con Fdi in Alto Adige.

"Ultimamente Fratelli d'Italia è addirittura meno problematico rispetto alla Lega di Salvini per quanto riguarda l'Europa e la guerra in Ucraina", aggiunge.

"Il nostro metro è sempre stato l'autonomia. Con il governo Meloni notiamo alcune aperture. Chiudere a loro la porta in faccia sarebbe stato sbagliato", ribadisce Zeller. "I Fratelli d'Italia sono sempre stati i miei avversari, ma gli dobbiamo dare una chance".

Possibilista si dimostra anche l'ex governatore Luis Durnwalder e lo fa con una locuzione latina. "Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. I tempi cambiano e noi cambiamo con essi", dice Durnalder al portale news Salto.bz. "Giorgia Meloni di certo non è la politica più autonomista che possiamo immaginare", ma "mai prima un premier nella sua dichiarazione programmatica ha affermato in modo esplicito di voler restituire le competenze dell'autonomia, che sono state tolte agli altoatesini", sottolinea l'ex presidente della Provincia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA