Gimbe, calano i casi di Covid in Trentino Alto Adige

Nell'ultima settimana si registra una calo dei casi di coronavirus in Trentino Alto Adige. Lo riporta il monitoraggio della Fondazione Gimbe sulla base dei dati riferiti alla settimana compresa tra il 23 e il 29 novembre.

In provincia di Bolzano si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (57) e una diminuzione dei nuovi casi (-9,3%) rispetto alla settimana precedente. Rimangono sotto la media nazionale i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid (8,6%), mentre sono sopra la media i posti letto in terapia intensiva (2%). I nuovi casi per 100.000 abitanti sono pari a 55; sopra la media nazionali i dati relativi alla copertura vaccinale tra la popolazione.

Anche in Trentino si evidenzia un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (106) e una diminuzione dei nuovi casi (-3,5%), ma i posti letto in area medica rimangono sopra la media nazionale (17%), ma non vi sono posti letto occupati in terapia intensiva. I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Trento sono pari a 106. Anche in questo caso la copertura vaccinale della popolazione è superiore alla media italiana.



