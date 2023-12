Fdi a Svp, 'non serve ultimatum sul rispetto dell'autonomia'

"Il Governo Meloni, come nessuno prima nella storia ha dimostrato sensibilità" sul tema dell'autonomia "con fatti concreti e spirito collaborativo fin dal suo insediamento. Non c'è alcun bisogno di appello o ultimatum, semmai di lavoro e rispetto reciproco tra istituzioni come tra cittadini". Lo afferma il consigliere provinciale di Fdi Marco Galateo dopo l'avvio delle trattative con la Svp per la formazione della nuova giunta provinciale di Bolzano che proseguiranno giovedì.

"L'autonomia - prosegue Galateo - è patrimonio di tutti gli altoatesini e faremo ogni cosa per valorizzarla, soprattutto alla luce degli effetti positivi sulla economia locale e nazionale". "Nessun partito però è esclusivo garante dell'autonomia che viene indebolita da atteggiamenti faziosi", ribadisce l'esponente di Fdi. "La nostra disponibilità a sostenere la maggioranza e a farne parte dipende da programmi e obiettivi chiari che garantiscano tutti gli altoatesini e rendano più forte il territorio", conclude.

Nel frattempo l'associazione degli ex eletti della Svp, guidata dall'ex presidente del Consiglio regionale Franz Pahl, sdogana un'eventuale alleanza con Fratelli d'Italia. "E' decisiva la prospettiva di ripristinare competenze perse", sottolinea Pahl ricordando le assicurazione della premier Meloni in occasione del suo insediamento un anno fa. I "pilastri sociali, culturali e sociopolitici" saranno fissati dalla Svp, ribadisce Pahl.



