Aggrediscono un imprenditore in Trentino, denunciate tre persone

I carabinieri di Storo, in Trentino, hanno individuato e denunciato tre uomini di origine albanese per violenza e minaccia. I tre - informa l'arma - sono stati individuati a seguito della denuncia di un imprenditore edile della zona del Basso Chiese.

Circa un mese fa i tre uomini si sono presentati all'imprenditore pretendendo l'immediato pagamento di circa 8.000 euro per un presunto credito di lavoro. I tre hanno aggredito l'imprenditore prima con minacce e poi con pugni e spintoni, dandosi poi alla fuga all'arrivo dei carabinieri. I militari sono però riusciti a rintracciarli in provincia di Brescia, dove sono residenti, grazie alle testimonianze raccolte.



