Incendio nell'edificio della Sparkasse in Piazza Walther

Nella tarda mattinata è scoppiato un incendio nell'edificio della Cassa di Risparmio in piazza Walther, a Bolzano. Un fumo denso è fuoriuscito dallo stabile, provocato dalle fiamme che si sono sviluppate dalle cassette dei contatori elettrici nel seminterrato.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del corpo permanente ed i volontari di Bolzano che, indossando pesanti apparecchi per la respirazione, sono entrati nel seminterrato completamente invaso dal fumo e sono riusciti rapidamente a localizzare l'incendio, mettendolo sotto controllo con l'impiego di estintori ad anidride carbonica.

Ci sono volute due ore per ventilare le stanze piene di fumo.

Nessuno è rimasto ferito. Durante l'operazione è stato necessario evacuare anche la filiale della Sparkasse. L'area intorno all'edificio è stata isolata dalla polizia municipale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA