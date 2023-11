Avvocatura di Stato, due assessori italiani in Alto Adige

In Alto Adige in una giunta provinciale con undici membri due assessori potranno appartenere al gruppo linguistico italiano: lo chiarisce l'Avvocatura di Stato di Trento in un parere chiesto dal Consiglio provinciale di Bolzano. Il presidente del Consiglio Josef Noggler conferma all'ANSA la notizia riportata dal portale news Stol.it.

Due assessori italiani sono stati posti come condizioni da Lega e Fdi per una entrata nell'esecutivo Kompatscher ter.

Secondo una prima interpretazione dell'ufficio legale del Consiglio provinciale al gruppo linguistico italiano spetterebbe solo un rappresentante. Il centrodestra ha replicato con altri due pareri, che prevedevano due assessori, a questo punto Noggler si è rivolto all'Avvocatura di Stato per chiarire la questione.

Non è comunque scontato che la nuova giunta venga effettivamente allargata a undici membri. Con un numero minore di assessori agli italiani spetterebbe comunque solo un posto.





