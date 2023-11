Urzì (FdI), 'ostruzionismo di Fugatti contro la sua maggioranza'

"Il mancato rispetto di un accordo crea una condizione di sospensione che deve essere risolta, perché il territorio merita un governo locale e dello stallo ne è responsabile solo l'ostruzionismo del Presidente eletto contro la sua stessa maggioranza e FdI in particolare". Lo afferma il commissario regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì, in riferimento allo stallo politico in Trentino, dopo la mancata nomina della meloniana Francesca Gerosa alla vicepresidenza della nuova giunta del leghista Maurizio Fugatti.



