Conservatorio Monteverdi, proroga di presidente e Cda

La giunta provinciale di Bolzano ha nominato il presidente, un membro del Cda ed il collegio dei revisori dei conti del Conservatorio "Claudio Monteverdi". Si tratta di fatto di una proroga, come ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher: è "una nomina breve, limitata nel tempo, sei mesi, perché crediamo che sia il momento buono per passare finalmente all'integrazione del conservatorio nella Libera Università di Bolzano, facendolo diventare facoltà di musica".

Kompatscher ha ricordato la visita della ministra Bernini, che, "si è dichiarata molto favorevole, definendo anche il nostro un progetto pilota per l'Italia. L'idea di creare una facoltà di musica sarebbe unica in Italia e con ciò potrebbe sviluppare un ampio potenziale e punto di attrazione anche per tutto il Paese".

"Pensiamo - ha aggiunto il presidente - di aver anche superato le criticità sollevate legittimamente anche dalla rappresentanza del Conservatorio e dai docenti stessi. Manca una modifica legislativa a livello nazionale, ma considerato il benestare del ministero siamo fiduciosi".



