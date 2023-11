Incendio in un appartamento in via dei Vanga a Bolzano

Intervento dei vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano questa mattina intorno alle ore 6.30 per un incendio in un condominio in Via dei Vanga nel centro di Bolzano. Le fiamme sono divampate in un appartamento al quinto piano dell'edificio. Le cause non sono ancora state accertate.

A causa del forte sviluppo di fumo, è stato necessario evacuare 40 residenti dell'edificio. Una persona ha subito un'intossicazione ed è stata assistita dalla Croce rossa.

L'appartamento, in cui si è sviluppato l'incendio ha subito gravi danni e sono stati causati danni strutturali ad un altro appartamento attiguo.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio dopo circa un'ora. Sono stati supportati dai vigili del fuoco volontari di Bolzano e Gries. Oltre alla Croce rossa, è intervenuta anche la polizia di Stato. Sono state avviate indagini sulle cause dell'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA