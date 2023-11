Gerosa, 'Pronta a occuparmi di ciò che mi verrà dato'

"Nessuno ha mai detto che l'istruzione non è importante. Anzi, è vitale, perché ci crescono i nostri figli, che sono i cittadini e sono il nostro futuro. È stata strumentalizzata come percezione che l'istruzione per noi non sia importante. Assolutamente non è così". Lo ha detto Francesca Gerosa (FdI), assessora all'istruzione e alla cultura, a margine della prima seduta del Consiglio provinciale di Trento, parlando con i giornalisti della crisi tra il suo partito e la Lega. Gerosa si è accomodata tra i banchi assieme ai colleghi di partito e di maggioranza, così come Claudio Cia, non negli scranni della giunta provinciale.

"In questi mesi, come candidata presidente, mi sono occupata di tutte le tematiche importanti per il Trentino. Alcune hanno competenze economiche, altre no, ma comunque per il Trentino tutto è fondamentale", ha aggiunto. Quindi, ha detto Gerosa, "io sono pronta a occuparmi di ciò che mi verrà dato. Le trattative sono in corso, ma per questo c'è un commissario che se ne occupa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA