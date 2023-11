Una barca rossa al lago di Braies contro la violenza sulle donne

Una barca rossa sul lago di Braies, conosciuto dal grande pubblico grazie alla serie Tv "Un passo dal cielo", per ricordare e richiamare l'attenzione contro la violenza sulle donne: è l'iniziativa promossa, nella località della Val Pusteria, dalle Donne Svp, dalle Südtiroler Bäuerinnen Organisation (le donne rurali), dall'Associazione delle famiglie cattioliche, dal Comune di Braies e dall'Associazione Esperienza Lago di Braies.

L'appuntamento è per il 24 novembre prossimo, vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quando, spiega una nota, il lago "diventerà un simbolo di solidarietà e speranza".

Oltre alla barca rossa in mezzo al lago, sulla riva verrà allestita una panchina rossa, dipinta dalle donne di Braies quale "monito e per attirare l'attenzione sul grave problema della violenza sulle donne".

"Diamo insieme un segnale forte contro la violenza sulle donne e rafforziamo la comunità per una convivenza pacifica e rispettosa, perché solo attraverso la solidarietà e l'educazione possiamo contribuire a far sì che la violenza sulle donne non sia più tollerata nella nostra società", spiega Helene Innerhofer Putzer, assessora del Comune di Braies.

L'evento al Lago di Braies inizierà venerdì, 24 novembre 2023, alle ore 10, e sarà aperto al pubblico.



