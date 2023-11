Scuole sicure, controlli antidroga dei carabinieri di Riva

Nell'ambito del protocollo "Scuole sicure", i carabinieri della compagnia di Riva del Garda hanno dato vita ad un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di disincentivare l'uso di sostanze stupefacenti da parte dei ragazzi più giovani. Vi hanno preso parte, oltre ai carabinieri delle stazioni di Riva del Garda, Arco e Tione, anche i militari del nucleo cinofili di Laives, con al seguito i cani anti droga "Chip" e "Kelly".

L'attività è stata sviluppata nei pressi delle fermate degli autobus di linea nelle vicinanze dei vari istituti scolastici di secondo grado. Sono stati segnalati al commissariato di governo per la Provincia di Trento, quali consumatori di sostanze stupefacenti, cinque ragazzi (due minorenni di 17 anni e tre ragazze fra i 18 e i 20 anni), perché trovati in possesso di spinelli e piccole dosi di hashish. Qualcun altro, invece, alla vista dei carabinieri e soprattutto dei cani anti-droga, è riuscito a sbarazzarsi della droga che portava al seguito, gettandola a terra prima di scendere dai pullman. Sono state, infatti, rinvenute e sequestrate dosi di hashish per un totale di 4 grammi.

Una ragazza, che nascondeva nel cruscotto della propria auto 18 grammi di hashish ed una dose di cocaina del peso di 0,34 grammi, verrà segnalata, oltre che al commissario del governo, anche alla motorizzazione per la revisione della patente di guida.

Altri controlli, annunciano i carabinieri, seguiranno nelle settimane a venire e fino alla fine dell'anno scolastico.





