Atp Finals: Sinner "è pazzesco, ora vediamo domani"

"È stata una partita molto molto difficile. Daniil ha giocato meglio di me all'inizio, ma in qualche modo sono riuscito a fargli break. Poi ho iniziato a giocare meglio. Nel terzo set ho cercato di essere più aggressivo, lui tirava molto forte. Io ho iniziato a servire meglio e alla fine ho trovato la soluzione giusta". Sono le prime parole a caldo di Jannik Sinner dopo la vittoria contro il russo Daniil Medvedev nelle semifinali delle Atp Finals di Torino. "Da quando sono arrivato qua ho sentito un calore e energia incredibili, è una cosa pazzesca. Sono molto contento di questa prestazione, vediamo domani come andrà".



