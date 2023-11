Atletica: la Wada non fa sconti, niente Parigi per Schwazer

La Wada, l'Agenzia mondiale antidoping, non ha ridotto la squalifica di Alex Schwazer, che quindi non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi dell'anno prossimo. A darne l'annuncio in tv è stato lo stesso marciatore, concorrente del 'Grande Fratello' su Canale 5. "Ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata. Credo di pagare per il fatto di non aver accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per la mia innocenza. Mi aspettavo questa decisione. Andrò avanti con gli allenamenti, amo lo sport e non intendo stare male per decisioni che riguardano lo sport" ha commentato Schwazer.

La squalifica per doping del campione olimpico a Pechino 2008 scadrà il prossimo 7 luglio. La cerimonia inaugurale di Parigi 2024 è in programma il 26 dello stesso mese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA