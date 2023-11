Al via le consultazioni per la giunta altoatesina

Iniziano oggi a Bolzano le consultazioni per la formazione della nuova giunta provinciale di Bolzano. In un primo momento la Svp si confronterà con tutti i partiti eletti, per poi decidere se puntare su un esecutivo di centro destra con Lega, Fdi e Freiheitlichen oppure di centro sinistra con Pd, Team K ed un eventuale appoggio esterno dei Verdi. In mattinata il consiglio si è riunito per la sua seduta costituente.

Alla seduta costituente si è notato un boom dei vestiti tradizionali tirolesi. Mentre in passato solo Sven Knoll si presentava in brache di cuoio e la sua collega di partito della Suedtiroler Freiheit Myriam Atz Tammerle in Dirndl, questa volta anche i rappresentanti della nuova lista Jwa Juergen Wirth Anderlan e Hannes Rabensteiner hanno indossato i costumi tipici.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA