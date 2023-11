Per la nuova stagione sciistica 89 nuovi impianti Leitner

Sono 89 i nuovi impianti a fune (dalle semplici sciovie alle ultratecnologiche seggiovie e cabinovie) firmati Leitner, Poma, Leitner Poma of America e Bartholet che si apprestano ad inaugurare la stagione sciistica 2023/2024. Ai piedi delle Ande, la stagione invernale l'ha già portata a termine, anche in questo caso, per la precisione in Argentina, presentando novità sul fronte degli impianti funiviari.

Ma a farla da padrone anche alla vigilia di questa nuova stagione invernale con tante novità sul versante delle tecnologie saranno nuovamente Alpi e il Nordamerica, informa del Gruppo Hti.

Decine di funivie in Europa tra Italia, Francia, Scandinavia, i Balcani e Austria, ma anche novità come quelle di Grecia ed Uzbekistan. E poi c'è il Nordamerica, in particolare gli Stati Uniti, che dopo l'exploit dello scorso anno, bissano il record per la sede americana del Gruppo con 29 nuovi impianti, a conferma di come il mercato d'oltreoceano post pandemia abbia intrapreso una vera e propria fase di rilancio.

Funivie sparse nel mondo, pronte ad entrare in azione, ma non solo, visto che anche sul versante dei battipista Prinoth e degli impianti di innevamento programmato Demaclenko ci si appresta ad inaugurare la stagione invernale con tante novità.

"Investiamo di anno in anno importanti cifre in ricerca e sviluppo per rendere le nostre tecnologie invernali sempre più sostenibili. E anche alla vigilia di questa nuova stagione invernale è grande la soddisfazione per essere stati nuovamente scelti dai più prestigiosi comprensori sciistici internazionali", commenta Anton Seeber, presidente del Gruppo Hti.



