Fermata ferroviaria di San Giacomo, presentato il progetto

San Giacomo, nel Comune di Laives, avrà una nuova fermata ferroviaria e, di conseguenza, un'ulteriore offerta di mobilità per i numerosi pendolari che lavorano nella zona industriale di Bolzano Sud o che viaggiano in treno verso le altre parti della provincia. Nella serata di ieri il progetto è stato discusso insieme agli abitanti di San Giacomo.

"Per la città di Laives, questo progetto comporta un grande passo in avanti. Innanzitutto, gli abitanti di San Giacomo potranno prendere il treno e raggiungere il centro di Bolzano in soli cinque minuti. Inoltre, verrà offerto ai numerosi pendolari che lavorano nella zona industriale di Bolzano e che provengono da tutte le parti della provincia la possibilità di rinunciare all'auto privata e di utilizzare i mezzi pubblici", spiega il sindaco di Laives, Christian Bianchi. È previsto che la fermata di San Giacomo sarà utilizzata da circa 185.000 passeggeri all'anno, superando così in termini di utilizzo la fermata di Bolzano Sud-Fiera.

"La fermata ferroviaria di S. Giacomo renderà il viaggio in treno ancora più attraente per i pendolari ", aveva già avuto modo di spiegare prima della presentazione di ieri Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità. Oltre alla fermata il progetto prevede parcheggi coperti per circa 100 biciclette e una fermata dell'autobus. "San Giacomo otterrà così un piccolo centro di mobilità, e il tragitto da casa al luogo di lavoro diventerà ancora più semplice e veloce", aveva aggiunto l'assessore.

La nuova fermata ferroviaria sarà situata all'altezza dell'aeroporto di Bolzano. I lavori saranno coordinati dalla Sta - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. Un sottopasso stradale collegherà la frazione di San Giacomo con l'aeroporto. I marciapiedi ferroviari saranno accessibili tramite un ascensore dalla piazza antistante alla fermata e dal sottopasso. Due sale d'attesa, dotate di schermi informativi e biglietterie automatiche, completano l'offerta.



