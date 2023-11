Bianchi deve ancora scegliere tra Comune e Provincia

Christian Bianchi, l'unico eletto della lista della Lega alle provinciali in Alto Adige, oltretutto senza essere iscritto al Carroccio, per il momento non si dimette da sindaco di Laives.

"Lunedì ci sarà il consiglio provinciale è lunedì cominceranno anche le consultazioni con i partiti. Ho già comunicato la mia volontà di partecipare agli incontri al fine di cercare di capire qual è il progetto della Svp per i prossimi 5 anni e per la nostra eventuale partecipazione alla maggioranza", dice Bianchi all'ANSA. "La normativa regionale - aggiunge - mi dà ancora un minimo di tempo per poter fare la scelta e lo sfrutto per completare una serie di atti molto importanti per il Comune di Laives, come l'approvazione del bilancio in giunta che faremo la settimana prossima e alcune variazioni del bilancio per finanziare una serie di opere importanti". A questo punto, dopo aver visto quale sarà il progetto provinciale, intendere fare "serenamente questa scelta", conclude Bianchi.



