Fondazione migrantes, i trentini all'estero sono 77.343

Sono 77.343 le persone originarie della provincia di Trento che vivono all'estero (129.800 in tutto il Trentino Alto Adige). A dirlo è l'ultimo rapporto "Italiani nel mondo" della Fondazione migrantes.

Si tratta nel 48,8% dei casi di donne. Le classi di età più rappresentate sono quelle tra i 35 e i 49 anni (25,4%), tra i 18 e i 34 anni (22,4%), tra i 50 e i 54 anni (18,6%). A seguire, poi, le persone dai 65 anni in su (17,9%) e quelle fino ai 17 anni (15,7%). Le persone originarie del Trentino iscritte all'Aire per nascita sono il 30,2%.

Trento è in cima alla classifica dei Comuni del Trentino Alto Adige che contano più iscritti all'Aire (13.752), seguita da Bolzano (9.149), Merano (4.284), Levico Terme (3.587) e Rovereto (3.030). L'incidenza tra i Comuni della regione, invece, è più alta a Samone (109,2%, con 545 residenti contro 595 iscritti all'Aire), Novaledo (103,9%, con 1.114 residenti contro 1.158 iscritti all'Aire), Ronchi Valsugana (96,9%, con 450 residenti contro 436 iscritti all'Aire) e Canal San Bovo (81,8%, con 1.476 contro 1.208 iscritti all'Aire).

Ci sono Brasile (32.210), Germania (22.978), Austria (16.329), Svizzera (15.769) e Argentina (9.037) tra i primi dei 25 Paesi verso i quali sono emigrate la maggior parte delle persone originarie del Trentino Alto Adige. In generale, la maggior parte degli iscritti all'Aire del Trentino Alto Adige si trova in Europa (75.052). Seguono, con un grande distacco, Oceania (1.407), Asia (1.133) e Africa (1.039).

Tra gli iscritti all'Aire del Trentino Alto Adige, la maggior parte lo è da più di dieci anni (64.826).



