Signa Italia, 'Waltherpark a Bolzano sarà portato a termine'

Il Waltherpark, ovvero il mega progetto di un centro commerciale, uffici e appartamenti da oltre mezzo miliardo di euro in pieno centro a Bolzano, "sarà regolarmente portato a termine entro la primavera del 2025". Lo ha detto Heinz Peter Hager in una conferenza stampa in merito alle notizie su problemi finanziari del Gruppo Signa. "Abbiamo venduto il 56% delle unità immobiliari e l'albergo sarà gestito dal gruppo Falkensteiner. L'80% degli appalti sono assegnati e sul cantiere attualmente lavorano 200 operai", ha aggiunto.

Secondo Hager, "è nell'interesse di tutti finire i lavori nei tempi stabiliti e riqualificare il quartiere". "I costi sono sotto controllo e lavoriamo con due banche locali. Non dipendiamo da Vienna, Berlino o Amburgo", ha ribadito in riferimento alle attività di Signa Rem Italia.



