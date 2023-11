Teatro, a Tommy Fischnaller-Wachtler uno dei premi Nestroy

Il 25enne altoatesino Tommy Fischnaller-Wachtler ha ricevuto uno dei prestigiosi premi Nestroy per il teatro 2023, assegnati al Volkstheater di Vienna.

Per la sua interpretazione di Effie Briest nello spettacolo omonimo al Teatro viennese Bronski e Grünberg, il giovane attore di Bressanone si è assicurato il riconoscimento nella categoria miglior esordiente drammatico.

L'assessore alla cultura in lingua tedesca della Provincia di Bolzano, Philipp Achammer, si è congratulato con l'artista per il risultato conseguito. "Per avere successo sul palcoscenico teatrale, il talento, ma anche l'abilità, la diligenza e la perseveranza sono essenziali - ha sottolineato Achammer - e Tommy Fischnaller-Wachtler ha dimostrato che è possibile realizzare i propri sogni e le proprie idee, auguro all'attore molte altre performance di successo".

Il Nestroy è un premio teatrale che prende il nome dal poeta Johann Nepomuk Nestroy, assegnato dal 2000 in 14 diverse categorie.



