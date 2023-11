Viola divieto avvicinamento all'ex moglie in Trentino, arrestato

Un uomo originario del Marocco è stato arrestato dai carabinieri di Cles per violazione dell'ordinanza di avvicinamento all'ex moglie e al suo nuovo compagno. L'arresto - informa l'arma - è avvenuto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare disposta dal Tribunale di Trento in aggravamento della precedente misura.

La situazione era da tempo attentamente seguita dalla Procura della Repubblica di Trento e dai carabinieri delle stazioni di Cles e Denno, in quanto l'uomo si è reso responsabile di minacce, danneggiamenti e un inseguimento nei confronti del nuovo compagno della donna. L'arrestato, alla fine del 2020, in occasione dell'ennesima lite con l'ex consorte e l'attuale compagno, avvenuta a Cles in pieno giorno, era anche scappato dopo aver aggredito la coppia sottraendo il cellulare alla donna.

I fatti sono oggetto di processo in corso presso il Tribunale di Trento. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.





