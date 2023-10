Caritas Alto Adige, attivo servizio hospice per elaborare lutto

Con l'avvicinarsi della festività di Ognissanti, la Caritas altoatesina rilancia l'impegno del Servizio hospice, raggiungibile presso gli uffici di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Silandro.

"Nella giornata di Ognissanti è possibile commemorare i defunti ed elaborare il lutto, anche insieme alla famiglia e agli amici. Ma al di fuori di questa festività, c'è poco spazio per esperienze di questo tipo, nonostante le persone si confrontino con la morte dei propri cari in tutto l'arco dell'anno. Molto spesso le persone sole, in lutto, malate o che affrontano il fine vita, si sentono abbandonate e passano inosservate", sottolinea la responsabile del Servizio hospice della Caritas, Bernadette Engl.

I volontari e le volontarie della Caritas dell'Alto Adige - informa una nota - aiutano le persone che vivono queste situazioni.

È attivo anche il servizio Sostegno al telefono della Caritas, che è raggiungibile 24 ore su 24, comprese le domeniche e i giorni festivi, al numero 0471.052052 o tramite il portale internet telefonseelsorge-online.bz.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA