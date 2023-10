Sci:gigante Soelden, in testa austriaco Schwarz, Della Vite 11/o

L'austriaco Marco Schwarz in 51.85 e' al comando della prima manche del gigante di Cdm di Soelden, gara di apertura della stagione. Alle sue spalle in 52.14 lo svizzero Marco Odermatt, vincitore delle ultime due coppe del mondo, meno veloce dell'austriaco nel tratto veloce finale.

Terzo in 52.31 il francese Alexis Pinturault.

MIglior azzurro e' il giovane talento bergamasco Filippo Della Vite che, a 22 anni e con il pettorale 15, ha chiuso 11/o in 53.48. Piu' indietro il veterano trentino Luca De Aliprandini, 19/o in 53.88. Sono loro gli unici due italiani ammessi alla seconda manche. Mentre Giovanni Borsotti e' finito fuori, Hannes Zingerle, l'ultimo dei quattro azzurri al via tra i migliori trenta della disciplina, e' finito indietro in 55.21. Fuori tempo massimo anche Alex Vinatzer in 55.

Si e' gareggiato su un tracciato breve ed accorciato di ben una ventina di secondi con partenza abbassata all'attacco del lungo muro per evitare forti raffiche di vento in quota che sono progressivamente aumentate causando l'interruzione della gara dopo una cinquantina di atleti al via. Seconda manche alle ore 13.



