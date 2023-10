Incendia un cassonetto a Trento, arrestata una 18enne

I carabinieri di Trento hanno arrestato, nella notte, una cittadina italiana di 18 anni, nota alle forze dell'ordine, perché responsabile dell'incendio di alcuni cassonetti a in via Serafini, nel capoluogo. I militari - informa l'arma - hanno individuato la giovane, nel corso del servizio di pattuglia notturno, pochi istanti dopo aver appiccato quello che è stato l'ennesimo episodio di incendio doloso a un cassonetto della città.

Dopo una breve fuga, la ragazza è stata raggiunta e bloccata, nonostante avesse cercato di colpire i carabinieri con alcuni sassi, per poi minacciandoli brandendo alcuni cocci di bottiglia. Una volta caricata sull'auto di servizio, la 18enne non si è data per vinta ed ha danneggiato i vetri a furia di calci.

Condotta in caserma la giovane è stata dichiarata in stato di arresto e portata nelle camere di sicurezza del comando provinciale dell'arma, in attesa del giudizio direttissimo.





