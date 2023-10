Fotografa la scheda mentre sta votando, denunciata cinquantenne

Una cinquantenne è stata denunciata dalla polizia per aver fotografato la scheda elettorale mentre stava votando. È successo domenica a Trento, durante il voto per le elezioni del nuovo Consiglio provinciale e del presidente della Provincia autonoma. La donna è stata scoperta dagli agenti della polizia in servizio di vigilanza in un seggio del centro città. I poliziotti hanno sentito l'inconfondibile 'clic' della fotocamera del cellulare provenire da una delle cabine elettorali. Immediatamente hanno fatto capolino dietro la tenda e hanno visto la donna con il telefono in mano. Questa ha cercato di dissimulare: "Sono da poco diventata italiana e volevo dimostrare ai miei parenti all'estero che avevo ottenuto cittadinanza e diritto al voto", ha spiegato agli agenti.

L'entusiasmo per la novità da raccontare ha prodotto, però, una denuncia.



