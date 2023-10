Elezioni Trentino: Valduga, 'congratulazioni a Fugatti'

"Ho telefonato al presidente Fugatti per fargli le congratulazioni e augurargli buon lavoro per tutti noi perché il dato mi sembra chiaro. I trentini hanno votato in maniera netta e inequivocabile e di questo bisogna prendere atto. Secondo me chi ha votato ha scelto Fugatti e anche chi non ha votato ha scelto Fugatti. Di conseguenza il popolo è sovrano e noi ci adeguiamo e ovviamente rispetttiamo quello che ha scelto il popolo". Lo ha detto all'ANSA il candidato del centrosinistra, Francesco Valduga.

"Che noi si sia costruito un progetto politico che ha una matrice territoriale e che per certi versi avesse dei punti di forza lo confermano anche alcuni dati di consenso delle forze politiche, dopodiché è chiaro che non siamo comunque riusciti a far capire ai trentini l'importanza da un lato del voto e dall'altro della territorialità. Quindi il Trentino ora ha un voto un po' più omologato al resto della nazione", aggiunge Valduga commentando i risultati delle elezioni provinciali.





