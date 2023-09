'Messner conquista l'Annapurna', il lancio ANSA del 1985

"Messner conquista l'Annapurna" titolò l'ANSA il primo maggio del 1985. "L'alpinista italiano Reinhold Messner - si legge - ha conquistato l'Annapurna, (8.091 metri) che occupa il decimo posto tra le vette più alte del mondo, da un versante inviolato, il 24 aprile scorso. Lo ha comunicato oggi il ministero del turismo nepalese".

Il ministero - prosegue il lancio Ansa-Upi-Reuter da Katmandu - "in base ad informazioni giunte dal campo base, ha precisato che insieme a Messner, 41 anni, è giunto sulla vetta dell'Annapurna anche l'altro alpinista italiano Johann Kammerlander, 29 anni, di Acereto - Ahornach (Bolzano). Nessuno dei due scalatori, i quali hanno affrontato la parete settentrionale della montagna, ha fatto uso di ossigeno". L'ANSA ricordò infine, che "Messner, di Funes-Villnoess (Bolzano), ha già conquistato undici vette al di sopra degli ottomila metri e, prima di partire per la spedizione dell'Annapurna, aveva dichiarato che intende scalare le ultime tre che gli rimangono, Lhotse, Makalu e Dhaulagiri primo, entro la fine del prossimo anno". Obiettivo che Messner portò effettivamente a termine nel 1986, diventando così - per quasi 40 anni - il Re degli ottomila.

Al suo ritorno dall'Annapurna, il 27 maggio 1985, fu ricevuto dal presidente Sandro Pertini al Quirinale trattenendosi a colazione, così un altro lancio.



