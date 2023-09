A Baselga di Pinè 21 milioni per il rilancio del territorio

La Giunta provinciale ha approvato l'accordo di programma fra la Provincia e il Comune di Baselga di Pinè per il "Progetto di valorizzazione e rilancio del territorio pinetano", intesa che sarà sottoposta alla firma tra le parti. All'amministrazione comunale vengono assegnati 21 milioni di euro.

L'intesa - precisa la Provincia in una nota - è l'ulteriore passo attuativo dell'accordo sottoscritto tra Provincia e Comune lo scorso febbraio e precedentemente condiviso con Coni e Federazioni sportive nazionali, riguardante il programma di investimenti per lo sviluppo dell'altipiano e la conferma di Piné quale sede sportiva e per la preparazione olimpica conseguente alla responsabile scelta di non realizzare la copertura dell'Ice Rink Oval di Miola inizialmente prevista in relazione alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

In base a questo piano sono stati previsti la destinazione di risorse provinciali per complessivi 50,5 milioni, di cui 21 milioni assegnati alle iniziative di rilancio del territorio e 29,5 milioni rivolti alla riqualificazione dell'impianto per il pattinaggio di velocità di Baselga di Piné, per il quale è già partita la fase di progettazione e realizzazione degli interventi.

Nello specifico, l'accordo di programma con il Comune di Baselga definisce il perimetro degli interventi di iniziativa municipale individuando tre macroaree: la riqualificazione del lago di Serraia, compresa la viabilità e le aree pertinenziali (12.300.000 euro), la riqualificazione del territorio (5.500.000 euro) e gli interventi complementari per viabilità veicolare e pedonale (3.200.000 euro). Tra i progetti la realizzazione del percorso "Piné Natura" collegato alla riqualificazione della zona lago, la valorizzazione del "Cammino della fede" a Montagnaga, la riqualificazione delle ex Scuole di Vigo, diverse sistemazioni per fermate del trasporto pubblico, viabilità locale, marciapiedi su tutto il territorio comunale. Prevista anche la realizzazione del percorso culturale e naturalistico denominato "Parco Castel Belvedere".



