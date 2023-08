Vaccini obbligatori, Trentino Alto Adige non raggiunge il target

Le coperture per le vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica per gli anni 2019, 2020 e 2021 in Trentino Alto Adige non hanno raggiunto il target raccomandato.

Lo comunica la Fondazione Gimbe, che ha elaborato un report relativo all'impatto della pandemia Covid-19 sulle dieci vaccinazioni obbligatorie: 6 incluse nel vaccino esavalente, tre nel vaccino trivalente, oltre all'anti-varicella. Sono inoltre raccomandate, ma non obbligatorie, ulteriori 4 vaccinazioni ad offerta attiva e gratuita da parte delle regioni: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.

In Alto Adige le coperture per le vaccinazioni obbligatorie di antipoliomielitica (indicatore rappresentativo per l'esavalente e il cui target raccomandato è ≥95%) hanno raggiunto l'81,18% nel 2019 per poi scendere all'80,83% nel 2020 e al 75,62% nel 2021 (sotto il target raccomandato). Per l'antimorbillo (indicatore rappresentativo per la trivalente e il cui target raccomandato è ≥95%) hanno raggiunto il 75,53% nel 2019 per poi salire al 77,12% nel 2020 e scendere al 71,07% nel 2021 (sotto il target raccomandato). Per l'antivaricella (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 73,24% nel 2019 per poi salire al 75,74% nel 2020 e scendere al 71,19% nel 2021 (sotto il target raccomandato). Le coperture per le vaccinazioni raccomandate di anti-pneumococcica (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 76,44% nel 2019 per poi scendere leggermente al 76,21% nel 2020 e scendere ulteriormente al 71,71% nel 2021 (sotto il target raccomandato). Quelle anti-rotavirus hanno raggiunto il 23,63% nel 2019 per poi salire al 41,69% nel 2020 (target raccomandato ≥95%) e scendere nuovamente al 39,68% nel 2021 (sotto il target raccomandato ≥95%). I vaccini anti-meningococcica B (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 47,29% nel 2019 per poi salire al 49,87% nel 2020 e al 49,95% nel 2021 (sotto il target raccomandato). Infine per i vaccini anti-meningococcica C la raccolta, trasmissione e reporting dei dati risulta eterogenea a livello nazionale, e pertanto è impossibile effettuare il benchmark regionale.

In Trentino le coperture per le vaccinazioni obbligatorie di antipoliomielitica (indicatore rappresentativo per l’esavalente e il cui target raccomandato è ≥95%) hanno raggiunto il 94,93% nel 2019 per poi salire al 95,48% nel 2020 e scendere al 94,84% nel 2021 (sotto il target raccomandato). I vaccini antimorbillo (indicatore rappresentativo per la trivalente e il cui target raccomandato è ≥95%) hanno raggiunto il 95,48% nel 2019 per poi scendere leggermente al 95,34% nel 2020 e scendere ulteriormente al 94,41% nel 2021 (sotto il target raccomandato). Quelli antivaricella (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 90,97% nel 2019 per poi salire al 92,64% nel 2020 e al 93,29% nel 2021 (sotto il target raccomandato). Le coperture per le vaccinazioni raccomandate di anti-pneumococcica (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 91,39% nel 2019 per poi salire al 92,18% nel 2020 e scendere leggermente al 92,12% nel 2021 (sotto il target raccomandato). I vaccini anti-rotavirus hanno raggiunto il 2,6% nel 2019 per poi salire al 72,89% nel 2020 (target raccomandato ≥95%) e al 78,68% nel 2021 (sotto il target raccomandato ≥95%). Le dosi anti-meningococcica B (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 78,94% nel 2019 per poi salire all’80,94% nel 2020 e al 81,91% nel 2021 (sotto il target raccomandato).



