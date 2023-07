Anita, 'al Brennero tir in calo e aria nei limiti'

"Il numero dei mezzi pesanti in transito lungo l'asse del Brennero non aumenta già da qualche anno ed anzi nel 2023 si registra una diminuzione di oltre il 5% del volume complessivo di traffico, inoltre, tutte le stazioni di rilevamento della qualità dell'aria lungo il corridoio autostradale tirolese dimostrano che la qualità dell'aria è in linea con i limiti imposti dalle normative europee. Né la presenza di Nox né quella del particolato PM10 ha superato in nessun giorno degli ultimi tre anni i limiti imposti dalla legge", dichiara Thomas Baumgartner, delegato di Anita per le questioni del Brennero.

"Se ogni regione in Europa si comportasse come il Tirolo e vietasse il traffico di transito a discapito del proprio traffico di partenza e di destino, il mercato unico non funzionerebbe più e il disegno europeo dei suoi padri fondatori naufragherebbe", aggiunge Baumgartner. "Siamo favorevoli al trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia, purché ciò non avvenga attraverso provvedimenti coercitivi, in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci in ambito unionale", conclude la nota di Anita.



