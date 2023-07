Torna in servizio la cabinovia colpita da alberi a Carezza

Tornerà a breve in servizio la cabinovia Laurin 1 a Carezza, che ieri è stata colpita da alcuni alberi. Nel frattempo gli alberi sono stati rimossi e domani mattina sono in programma gli ultimi controlli previsti dalle normative, poi i turisti potranno nuovamente salire in quota ai piedi del Catinaccio.

"L'impianto era vuoto ed era appena stato chiuso proprio a causa del maltempo", racconta all'ANSA Florian Eisath, direttore degli impianti di risalita Carezza Dolomites. "Le foto che circolano sul web sono ingannevoli, perché nessuna cabina è precipitata. A causa del peso di 4-5 alberi che si sono appoggiati sulla fune la cabina si era semplicemente abbassata", spiega Eisath. Infatti, non sono stati registrati danni strutturali, una volta rimossi i tronchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA