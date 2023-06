Elezioni, Svp boccia la lista bis dell'ex assessore Widmann

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - I leader provinciali e locali della Svp bocciano la proposta dell'ex assessore Thomas Widmann di una lista bis, la cosiddetta Piccola Stella alpina, alle elezioni provinciali in autunno. Il segretario della Svp Philipp Achammer e i sette presidenti di circoscrizione rispingono all'unanimità la proposta di una seconda lista Svp.

"L'uso della Piccola Stella alpina come simbolo di una seconda lista Svp non è previsto dallo statuto per le elezioni provinciali, (ma solo per quelle comunali, ndr.)", affermano. Il 22 ottobre "ci sarà perciò solo una lista Svp, guidata dal governatore Arno Kompatscher e dal segretario della Svp Philipp Achammer", ribadiscono i vertici del partito di raccolta dei sudtirolesi.

"La Svp e tutti i suoi candidati presenteranno un programma che fornisce risposte alle attuali sfide e difficoltà dei sudtirolesi di tutti gli strati sociali e di tutte le zone della Provincia", concludono Achammer e i presidenti di circoscrizione.

Widmann era stato sfiduciato come assessore nella primavera del 2022 dal governatore Kompatscher dopo la pubblicazione di un libro inchiesta sul caso Sad, la società che per molti anni ha gestito il trasporto pubblico in Alto Adige. Nelle scorse settimane Kompatscher in più occasioni aveva ribadito di essere contrario a una ricandidatura di Widmann. (ANSA).