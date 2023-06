Fugatti, orsi e lupi fattore di rischio nei soccorsi

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - "La presenza di orsi e lupi rappresenta un fattore di rischio per le realtà attivamente impegnate nelle ricerche e richiede dunque un'adeguata pianificazione delle procedure da seguire e dei comportamenti da tenere". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sulle nuove procedure operative per soccorsi e ricerche di persone disperse in aree non urbane frequentate dai grandi carnivori.

"Al termine dell'iter tecnico relativo alle procedure di ricerca sarà avviato un percorso conoscitivo e valutativo nelle sedi istituzionali", ha aggiunto Fugatti, ribadendo l'intenzione di dotare dello spray antiorso il Corpo forestale, i custodi forestali e la Protezione civile.

Nei prossimi giorni - informa una nota - verrà organizzata una riunione tra i sindaci del Trentino, che hanno competenza in materia di pubblica sicurezza e di Protezione civile. "Saranno analizzate le proposte elaborato dal gruppo tecnico, nella consapevolezza che il principio cui anche i sindaci guardano è sempre quello di garantire la sicurezza degli operatori e per far questo serve un'attenta valutazione dei rischi", ha detto il presidente del Consiglio delle autonomie locali, Paride Gianmoena. (ANSA).