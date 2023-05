Festeggiati i 120 anni della funicolare della Mendola

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - Si festeggiano i 120 anni della funicolare della Mendola, inaugurata nel 1903.

All'inaugurazione, l'infrastruttura, che solo lo scorso anno è stata utilizzata da oltre 206.450 passeggeri, era la più lunga al mondo e la più ripida in Europa, con una pendenza del 64%.

"La funicolare della Mendola è opera di visionari ed è un esempio di mobilità rispettosa dell'utente e dell'ambiente. Oggi ci troviamo di fronte all'esigenza di conciliare il crescente bisogno di mobilità delle persone con i nostri obiettivi climatici. Ciò richiede ingenti investimenti per evitare, spostare e migliorare i trasporti. La funicolare della Mendola, che ha 120 anni, combina ancora oggi questi tre pilastri di una politica di mobilità sostenibile", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher In soli 12 minuti, la funicolare della Mendola percorre 2,3 chilometri e sale a 854 metri di altitudine. La Sta, società in house della Provincia, gestisce la funicolare da Sant'Antonio di Caldaro al Passo della Mendola dal 2021.

"Come mezzo di mobilità sostenibile, la funicolare fa parte del sistema di trasporto pubblico locale dell'Alto Adige", ha sottolineato Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità, mentre la sindaca di Caldaro, Gertrud Benin Bernard, ha rilevato come per l'abitato "sarebbe impossibile immaginare la vita senza la funicolare".

Durante la cerimonia è stato presentato anche un libro sulla funicolare della Mendola e su Passo Mendola di Martin Sölva e Gotthard Andergassen, accompagnata dalla banda musicale di Caldaro. (ANSA).