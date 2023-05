(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - Con la cerimonia di chiusura al Teatro Sociale di Trento si è conclusa la 18/a edizione del Festival dell'Economia di Trento organizzato per il secondo anno consecutivo dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, con la collaborazione del Comune e dell'Università. "In questa edizione la capacità organizzativa di Trentino marketing e del Sole 24 Ore si sono ben unite, e penso che si sia vista la portata di questa unione: lo abbiamo visto nel numero di eventi (quasi 300), nel giorno in più di programmazione (che non ha fatto decadere l'interesse nel Festival) e nella grande partecipazione dei giovani, che hanno animato le strade della città e gli eventi. Questa intuizione di anticipare di una settimana il Festival è stato giusto e ha dato la possibilità a tanti giovani di partecipare", ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"In questi giorni ho incontrato tante persone contente, sia nostri concittadini, sia persone venute da fuori. Possiamo dire che in questi giorni Trento è stata una città felice. Il festival è sempre un momento di ossigeno per la mente", ha detto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli. "Una bella edizione, sono state quattro giornate molto intense e molto interessanti per i contenuti. Abbiamo avuto dei relatori di grandissimo prestigio che hanno portato non solo tematiche ma anche argomentazioni che ci fanno riflettere. E con noi decine di migliaia di persone, trentini e non, che hanno voluto partecipare al Festival in un modo sempre più proattivo", ha evidenziato l'ammniistratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini.

"Se posso esercitare la virtù della sintesi e scegliere un aggettivo userei formidabile per la partecipazione, la qualità dei relatori ma anche per due aspetti che mi fa piacere sottolineare con particolare determinazione. La presenza femminile, che quest'anno ha raggiunto tra i relatori dei panel principali il 35%, che non è poca cosa, e una presenza davvero straordinaria dei giovani", ha aggiunto Fabio Tamburini, presidente del Comitato scientifico del Festival dell'Economia e direttore del Sole 24 Ore. (ANSA).