Nordio, 'il magistrato non critichi il merito delle leggi'

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - "La divisione dei poteri impone che il magistrato non critichi il merito delle leggi, come un politico non deve criticare il merito delle sentenze. Si tratta di un principio sacrosanto che purtroppo viene disatteso". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervistato dal direttore dell'ANSA Luigi Contu nel corso dell'evento "la Giustizia che vorrei" nell'ambito del Festival dell'economia di Trento. "Sorpresa, responsabilità e umiltà - ha aggiunto Nordio - sono i sentimenti che ne guidano il suo impegno politico".

