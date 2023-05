Fitto, 'sul Pnrr dibattito isterico, serve serietà'

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Sun Pnrr "un dibattito un po' troppo isterico", polemiche politiche "anche surreali", ribadisce il ministro Raffaele Fitto intervistato al Festival dell'Economia di Trento. "Serve serietà e responsabilità, ed è questa la cifra che sta caratterizzando l'azione del governo", sottolinea Per esempio, dice, "nel dibattito italiano si fa la corsa a prendersi i meriti "per le risorse concesse all'Italia, "ma non ci sono meriti né medaglie da appuntarsi" perché, dice, i criteri erano oggettivi.

"Ogni domanda apre un dibattito che non serve a nulla", prosegue Fitto al Festival dell'Economia di Trento rispondendo a domande che insistono sui rischi legati a eventuali ritardi: "Il Governo sta lavorando, ed è un lavoro serio", sottolinea, rinviando ogni ulteriore valutazione "alla relazione semestrale".

Con il commissario Paolo Gentiloni "ci sentiamo spesso, c'è una ottima collaborazione": con l'Europa "non mi sembra che ci sia una questione collegata al nostro Paese". "Con la Commissione stiamo lavorando in modo positivo sull'assessment, sulla terza rata, io sono fiducioso. Facciamo entrare anche il dibattito italiano in questo quadro europeo". (ANSA).