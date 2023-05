Via al Festival dell'economia di Trento,il ruolo dell'Europa

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Il Festival dell'Economia di Trento parte in quarta con la prima giornata ricca di appuntamenti e di spunti di riflessione. La rassegna, organizzata dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune e dell'Università, è giunta alla sua diciottesima edizione ed avrà come focus il futuro in un mondo che cambia. Tema centrale della giornata sarà il ruolo dell'Europa nel mondo. In mattinata la segretaria del partito democratico Elly Schlein affronterà i principali temi di attualità. Ci sarà poi il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni che parteciperà ad un incontro sulle politiche economiche. I primi rappresentanti del governo a debuttare a Trento saranno la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, in videocollegamento, e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Numerosi anche i protagonisti dell'economia. Tra questi il Presidente dell'Enel Paolo Scaroni, Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e ceo Pirelli e Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato Marcegaglia Holding. In serata si svolgerà la cerimonia inaugurale alla quale, tra gli altri, parteciperanno il cardinale Gianfranco Ravasi, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, Il sindaco della città, Franco Ianeselli, il rettore dell'università, Flavio Deflorian, ed i vertici del Gruppo 24 Ore con il presidente Edoardo Garrone e l'amministratrice delegata Mirja Cartia d'Asero. (ANSA).