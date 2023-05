Traffico di hashish a Trento, arrestate due persone

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - La Guardia di finanza di Trento ha arrestato due persone di nazionalità marocchina trovate in possesso di oltre 43 chilogrammi di hashish e denaro contante per circa 87.000 euro. La droga era destinata allo spaccio sul territorio della provincia di Trento.

I finanzieri - si apprende - hanno notato un veicolo sospetto che, pur essendo intestato ad una cittadina marocchina residente a Trento con precedenti di polizia, coniuge e convivente di un connazionale con precedenti specifici, era guidato da un uomo.

Gli agenti hanno quindi pedinato il mezzo fino ad una zona residenziale, dove si trovava in attesa un altro uomo noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. I militari hanno sorpreso i due mentre cercavano di nascondere l'hashish, sia in panetti, sia in ovuli, in un box auto, al piano seminterrato di un palazzo.

Complessivamente, grazie all'aiuto delle unità cinofile, sono stati rinvenuti oltre 43 chilogrammi di droga e circa 87mila euro, che sarebbero serviti all'acquisto dello stupefacente, la cui purezza avrebbe permesso la realizzazione di almeno 43.000 dosi, per un guadagno di circa 500.000 euro.

I due uomini sono stati portati nel carcere di Trento.

