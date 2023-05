Calderone, 'nel dl Emilia Romagna 900 milioni per il lavoro'

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Nel decreto per l'Emilia Romagna "destiniamo 900 milioni di euro per mettere al sicuro il lavoro, di cui 600 milioni per i lavoratori dipendenti e 300 milioni per i lavoratori autonomi. Pensiamo così di dare una risposta complessiva al lavoro". Così la ministra del lavoro, Marina Elvira Calderone, intervenendo al convegno "Quale valore del lavoro, dal reddito di cittadinanza ai nuovi incentivi", nell'ambito della 18/a edizione del Festival dell'economia di Trento.

"Per i dipendenti - ha aggiunto - introduciamo la possibilità di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con uno strumento unico, che ci consentirà di essere più veloci nel percepire le domande e corrispondere quanto dovuto. Si tratta di una risposta importante di fronte a un evento che interessa un grandissimo numero di lavoratori e imprese".

La ministra ha poi parlato del decreto dello scorso 1/o maggio, definendolo "un intervento importante a favore dei lavoratori, per la riduzione del cuneo contributivo". "In pochi mesi - ha precisato - abbiamo ridotto di sei punti percentuali (7 punti per i redditi bassi) il cuneo contributivo. Il costo del lavoro è la priorità di questa legislatura, ma con il decreto di maggio abbiamo affrontato il lavoro a 360 gradi, attraverso il fringe benefit, l'introduzione del nuovo assegno di inclusione e nuovo sistema di accompagnamento al lavoro".

