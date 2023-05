Maltempo: la Protezione civile trentina è ancora impegnata

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - La Protezione civile trentina è ancora impegnata in Emilia Romagna. A Lugo di Romagna il lavoro con tre idrovore, in grado di aspirare acqua per 25 metri cubi al minuto, si sta concentrando sul parcheggio interrato di un centro commerciale invaso dall'acqua, che è arrivata a circa 3 metri di altezza. Sul posto stanno intervenendo sette persone del Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Provincia di Trento. L'area sarà ispezionata appena le condizioni lo permetteranno.

Sempre a Lugo, due squadre di vigili del fuoco volontari, per un totale di 13 operatori, sono all'opera sul territorio per prosciugare le abitazioni e i garage privati. Nella mattina è stato liberato un sottopasso pedonale alla linea ferroviaria.

In località Cà di Lugo, il Comune ha messo a disposizione una struttura sociale dove i Nu.Vol.A. (Nucleo volontari alpini) di Primiero preparano i pasti per le squadre al lavoro nella zona.

A Cesena è iniziato il lavoro per liberare dall'acqua il garage interrato di un centro commerciale (dove i vigili del fuoco hanno effettuato una verifica delle auto presenti), mentre oggi l'attività si concentrerà nello svuotamento di un tunnel di 1.600 metri di lunghezza della tangenziale "Secante".

L'intervento è considerato importante perché si tratta di un collegamento viario prioritario.

A Forlì l'attività prosegue per liberare gli scantinati di abitazioni private dall'acqua. Gli operatori trentini con le idrovore si sposteranno anche Alfonsine, dove è in corso un sopralluogo. (ANSA).