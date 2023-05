Manifestazione contro l'orso e il lupo a Trento

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - A Trento si è svolta un'affollata manifestazione con lo slogan "Prima noi, poi i grandi carnivori". "Noi lavoriamo e paghiamo le tasse per scuola, salute, strade sicure, cura degli anziani e sicurezza, non per progetti di orsi e lupi" si leggeva su uno striscione. Un ragazzo reggeva invece un cartello con la scritta "Liberi di correre nei nostri boschi. Un pensiero per Andrea", il runner morto a Caldes. In piazza Dante, oltre a molti sindaci, è intervenuto anche il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.

Il governatore ha ribadito la necessità di una "gestione locale" degli orsi, se superano un certo numero, ovvero la possibilità di abbattimento . "Questo accade in tutti i paesi del mondo dove ci sono orsi", ha aggiunto sottolineando l'importanza della "sovranità dell'autonomia trentina" anche per quanto riguarda la gestione degli orsi, un piano di gestione trentino. (ANSA).