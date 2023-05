(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Sos Villaggi dei Bambini compie 60 anni e festeggia nelle piazze italiane con l'iniziativa "SessantiAMO". Le celebrazioni si snoderanno in 10 regioni. La prima tappa sarà il 20 maggio a Trento, dove sessant'anni fa nacque il primo villaggio del fanciullo Sos e in piazza si svolgerà l'iniziativa "La Grande Pagina Bianca". Un momento di arte e poesia di strada partecipata, in cui chiunque potrà prendere un pennello e lasciare sul lungo telo bianco il suo messaggio. Poi sarà la volta di Torino, Saronno, Vicenza, Mantova, Ostuni, Crotone e Milano.

"Siamo una Rete, una realtà di persone radicate nel territorio, che - spiega la presidente Maria Grazia Lanzani - lavora unita guardando al futuro, ispirata dai valori che ci guidano, consapevoli dell'impatto che il nostro lavoro ha sulla vita di bambine e bambini e, con loro, sull'intera comunità. Insieme è il modo in cui celebriamo 60 anni di attività, a partire da oggi e fino alla fine dell'anno, guardando con gratitudine al futuro, motivati a fare sempre di più e meglio. Insieme ai bambini e ai ragazzi, prima di tutto, e con volontari, sostenitori, aziende e Istituzioni che ci ascoltano e ci sostengono. Per questo domani scenderemo in piazza per lasciare un messaggio tutti insieme a favore dell'infanzia. Quella di Trento è la prima tappa di un lungo viaggio che toccherà altre città d'Italia, per ringraziare le comunità e le persone che hanno sostenuto le nostre attività e progetti a favore dei bambini e dei ragazzi: Torino, Saronno, Vicenza, Mantova, Ostuni, Crotone e Milano. Un percorso ispirato ai valori che da 60 anni ci guidano nel nostro lavoro e che in questo anniversario vogliamo confermare: coraggio, impegno, responsabilità e fiducia". (ANSA).