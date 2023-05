Caro affitti: confronto con gli studenti in aula nel pomeriggio

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - "Probabilmente saremo auditi durante la discussione sulla legge di bilancio, che inizia alle 14. Così speriamo". Lo ha detto all'ANSA Francesca Marsella, una delle studentesse universitarie che protesta per il caro affitti davanti a Palazzo della Regione, a Trento.

Lunedì 22 maggio, invece, gli studenti, rappresentati dal coordinatore di Udu Trento, Luca Pistore, incontreranno l'assessore provinciale all'istruzione, Mirko Bisesti, assieme ai rappresentanti del Consiglio degli studenti e di Opera universitaria.

"Sta andando tutto bene: siamo ben coordinati, stiamo dormendo qui la notte, facciamo turni di sorveglianza, dal momento che non ci troviamo nella zona più sicura della città.

Siamo più o meno in dieci. E studiamo anche per prepararci per gli esami", aggiunge Marsella. (ANSA).