Il Mart di Rovereto vince bando europeo, in arrivo 120mila euro

(ANSA) - TRENTO, 18 APR - "The floor is your" è il titolo del progetto internazionale da 180.000 euro presentato all'Unione europea dal Mart di Rovereto con il Boijmans di Rotterdam e il Mumok di Vienna. I tre musei - che hanno ottenuto 60.000 euro ciascuno - svilupperanno un programma biennale finalizzato all'avvicinamento e alla partecipazione attiva di nuovi pubblici. Inoltre, il museo trentino ha ottenuto un ulteriore finanziamento da 60.000 euro per un progetto dedicato ai "Nuovi strumenti per l'accessibilità culturale", a conferma l'impegno nel favorire condizioni di fruizione autonoma e consapevole per tutte le persone.

Entrambe i progetti - si apprende - hanno premiato una progettualità di medio periodo sviluppata con strumenti e competenze manageriali e destinata alla partecipazione attiva dei non-pubblici o di pubblici con bisogni specifici.

I progetti, che si contraddistinguono per il coinvolgimento dell'ufficio comunicazione e di partner locali, sono stati elaborati dall'area educazione e mediazione culturale del Mart, in particolare da Annalisa Casagranda, referente progetti didattici per il pubblico, e da Ornella Dossi, referente progetti speciali. (ANSA).